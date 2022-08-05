Каракас, 5 августа 2022, 15:44 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал Боливарианской национальной гвардии сохранять максимальную боеготовность перед лицом потенциальных угроз внутренней безопасности страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Николас Мадуро
Николас Мадуро
Carlos Rodríguez

Мадуро призвал к активной борьбе с преступностью, преступными группировками и «всем, что хочет нарушить жизнь и спокойствие венесуэльской семьи».

Он также призвал развивать разведывательную и контрразведывательную работу вместе с народом, а также укреплять следственный потенциал, чтобы нанести решающий удар по преступной деятельности по всей стране.

Глава государства заявил, что нацгвардия должна стать самой большой гарантией мира, спокойствия и безопасности граждан в Венесуэле, как часть процесса построения социалистического общества, процветания и гарантии прав человека, политических, экономических и социальных прав.