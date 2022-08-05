Каракас, 5 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал Боливарианской национальной гвардии сохранять максимальную боеготовность перед лицом потенциальных угроз внутренней безопасности страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

Мадуро призвал к активной борьбе с преступностью, преступными группировками и «всем, что хочет нарушить жизнь и спокойствие венесуэльской семьи».

Он также призвал развивать разведывательную и контрразведывательную работу вместе с народом, а также укреплять следственный потенциал, чтобы нанести решающий удар по преступной деятельности по всей стране.

Глава государства заявил, что нацгвардия должна стать самой большой гарантией мира, спокойствия и безопасности граждан в Венесуэле, как часть процесса построения социалистического общества, процветания и гарантии прав человека, политических, экономических и социальных прав.