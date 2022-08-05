Москва, , 15:43 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации регби России (ФРР) дисквалифицировал арбитра Дмитрия Брянцева на один год за участие в драке. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба организации.

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Инцидент произошёл 31 июля во время матча чемпионата России по пляжному регби между сборной Дагестана и клубом «Казань».

Отмечается, что Брянцев отстранён от судейства всероссийских соревнований до 1 августа 2023 года. На такой же срок дисквалифицирован игрок сборной Дагестана Абдурахман Гитинов.

Мужской сборной Дагестана вынесено предупреждение за неоднократное неспортивное поведение. Вынесено предупреждение, что в случае повторения подобных инцидентов мужские сборные Дагестана будут отстранены от соревнований под эгидой ФРР и Минспорта РФ.