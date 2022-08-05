Москва, , 15:42 — REGNUM Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает выплату процентной надбавки к зарплатам прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета РФ за почетные звания, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, речь идет о почетных званиях «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации» и «Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации».

В правительстве отметили, что законопроект разработан для соблюдения принципа равенства в объемах материального обеспечения работников отдельных государственных органов, имеющих тождественные государственные награды. Вместе с тем, звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации» и «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации» имеют единый статус и одинаковую значимость, пояснили разработчики документа.

Кроме того, действующее законодательство свидетельствуют о возможности установления и выплаты сотрудникам ежемесячной надбавки в случае присвоения им различных почетных званий, в частности, закон «О полиции» предусматривает выплату ежемесячной надбавки в размере 10 процентов к должностному окладу сотрудника полиции, имеющего почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» или «Заслуженный юрист Российской Федерации».

В правительстве считают, что отсутствие аналогичной выплаты для лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации» и «Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации», создает необоснованное неравенство в объемах материального обеспечения сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и прокурорских работников.