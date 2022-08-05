Курск, 5 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2022 года в бюджет Курской области поступило 45,5 млрд рублей доходов, в том числе финансовая помощь из федерального бюджета в размере 12,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Расходы областного бюджета составили 43,2 млрд рублей, из них в форме межбюджетных трансфертов было направлено 16,5 млрд рублей. Приоритетным направлением продолжает оставаться финансирование социально-культурной сферы, размер которого составил около 32 млрд рублей, или 74% от общего объема расходов.

На работы по реконструкции, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог затрачено около трёх миллиардов рублей.

На зарплату сотрудникам бюджетной сферы направлено 6,2 млрд рублей, на обеспечение бесплатными лекарствами — 743 млн рублей, на денежные выплаты семьям при рождении ребенка и выплату ежемесячных пособий — более миллиарда рублей, на предоставление мер социальной поддержки - 1,2 млрд рублей.