Тюмень, 5 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Тюменской области индекс производства в обрабатывающих отраслях промышленности за шесть месяцев 2022 года вырос на 1,1%. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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Росту промышленных объёмов способствуют меры поддержки предпринимателей. В регионе снижена процентная ставка по всем программам поддержки Фонда микрофинансирования Тюменской области, а также запущен механизм приобретения оборудования, транспортных средств в лизинг по сниженным процентным ставкам.

Размер возмещения затрат по договорам лизинга оборудования увеличен до 100% от первого взноса и до 25 млн рублей по каждому договору.