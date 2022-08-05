Йошкар-Ола, 5 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Трое иностранных граждан были осуждены на год лишения свободы в колонии-поселении за осквернение «Вечного огня» в Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Марий Эл.

пресс-служба СУ СКР по Марий Эл Вечный огонь в Йошкар-Оле

Следствием установлено, что трое граждан прибыли в Россию в туристических целях. 21 февраля текущего года они посещали Центральный парк культуры и отдыха. Увидев «Вечный огонь», иностранцы, зная о духовном значении монумента, группой лиц публично осквернили его.

По уголовному делу проведена комплексная судебная историко-психологическая экспертиза, допрошены свидетели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ разыскиваются двое молодых людей, потушивших водой «Вечный огонь» в парке «Мемориал победы».

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