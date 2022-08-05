Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало план развития сахарной отрасли в стране. Документ был обнародован 5 августа на сайте «Открытые НПА».

Сахар

«Целью принятия проекта постановления является увеличение производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн путем увеличения посевных площадей сахарной свеклы до 38 тыс. га и проведения модернизации сахарных заводов», — говорится в пояснительной записке к плану.

В плане говорится о необходимости проанализировать земли сельхозназначения и их эффективность, а также состояние оросительной инфраструктуры. Ещё предлагается предоставить заводам по производству сахара участков для возделывания сахарной свёклы, чтобы они находились не далее 150 км.

Кроме того, план предусматривает пересмотр субсидирования семеноводства и увеличение площадей под подсев свёклы: в 2023 году до 16,7 тыс. га, а к 2026 году до 38 тыс. га.

Стоит отметить, что в Казахстане производят только около 10% от объёма сахара, который потребляют в стране. Власти республики долгое время заявляли, что поставки этого продукта происходят постоянно, а нехватка сахара в магазинах вызвана повышенным ажиотажным спросом населения.