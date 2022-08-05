В Казахстане обнародовали план развития сахарной отрасли
Астана, 5 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало план развития сахарной отрасли в стране. Документ был обнародован 5 августа на сайте «Открытые НПА».
«Целью принятия проекта постановления является увеличение производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн путем увеличения посевных площадей сахарной свеклы до 38 тыс. га и проведения модернизации сахарных заводов», — говорится в пояснительной записке к плану.
В плане говорится о необходимости проанализировать земли сельхозназначения и их эффективность, а также состояние оросительной инфраструктуры. Ещё предлагается предоставить заводам по производству сахара участков для возделывания сахарной свёклы, чтобы они находились не далее 150 км.
Кроме того, план предусматривает пересмотр субсидирования семеноводства и увеличение площадей под подсев свёклы: в 2023 году до 16,7 тыс. га, а к 2026 году до 38 тыс. га.
Стоит отметить, что в Казахстане производят только около 10% от объёма сахара, который потребляют в стране. Власти республики долгое время заявляли, что поставки этого продукта происходят постоянно, а нехватка сахара в магазинах вызвана повышенным ажиотажным спросом населения.