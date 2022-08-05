Москва, , 15:38 — REGNUM Отношения между США и Китаем еще до визита Нэнси Пелоси на Тайвань были напряженными. Теперь лимит сотрудничества и доверия, созданный двумя сторонами за десятилетия, кажется исчерпан. Более того, всё это может обернуться со значительными последствиями для США, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«Сейчас все выглядит так, как будто Китай все-таки выбрал консервативный вариант выражения своего протеста, который включает масштабные военные учения у берегов Тайваня, и после демонстрации своей силы остановится на этом.

Однако не всё так однозначно, и Пекин имеет в своем распоряжении как экономические, так и финансовые инструменты давления на США, которые может начать использовать.

Самое простое из спектра возможностей Китая — это затруднить доступ американских компаний к своему рынку. Например, не позволить возобновить продажи своих самолетов Boeing.

Также, пока ещё не по подтвержденной информации, Китай приостанавливает работу двух заводов, связанных с Apple, и заводы, связанные с производством батарей для электромобилей.

Китай может использовать в качестве оружия свой обширный пакет казначейских облигаций США, начав распродавать их, что негативно скажется на курсе доллара и фондовых рынках, подорвав и без того напряженные настроения инвесторов.

Китай может пойти еще дальше и устроить блокаду острова Тайвань и часть Южно-Китайского моря, нанеся ущерб не только тайваньской промышленности и производству, но и мировой экономике. Ежемесячно через этот район проходит торговля на сумму около 300 миллиардов долларов.

Блокада Тайваня станет всемирной проблемой для микрочипов и полупроводников. Мировую экономику и так потряс дефицит полупроводников из-за эпидемии COVID-19, так ещё и кузница чипов компания TSMC на Тайване, выпускающая более 50% мировой продукции, окажется между двух огней мощнейших мировых экономик.

Это приведет к остановке производств чипов, используемых во всем от мобильных устройств, компьютерных комплектующих, бытовой электроники, автомобилей и так далее во всем мире. Это ускорит темпы роста повышения инфляции и окажет давление на США.

Очевидно, существует риск, хотя и небольшой, но превращение этого конфликта из холодной фазы в горячую, однако пока нет никаких оснований полагать, что такой вариант событий в интересах Китая.

Поездка Пелоси на Тайвань прошла без особых последствий. Геополитические отношения между Вашингтоном и Пекином являются самым важным межнациональным конфликтом на земном шаре.

Экономически ни Запад, ни Китай сейчас не в том положении, чтобы устраивать коллапс глобального миропорядка, но то, что данная поездка задала тренд на разделение двух крупнейших экономик мира уже очевидно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является серьёзным посягательством на суверенитет Китая, заявил глава МИД КНР Ван И.

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