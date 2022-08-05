Иркутская область, 5 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Фельдшерско-акушерский пункт возвели в деревне Позднякова Иркутского района в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Об этом 5 августа сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, его слова цитирует телеграм-канал областного правительства.

Правительство Приангарья В деревне Позднякова Иркутского района возвели ФАП

Новый ФАП находится на этапе благоустройства территории, принимать пациентов здесь планируют осенью. В медучреждении планируют разместить кабинет приёма, смотровой и прививочный кабинеты, проведут интернет.

До конца года в Иркутском районе запланировано ввести в эксплуатацию пять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебные амбулатории.

Всего в этом году запланировано возвести 26 ФАПов и девять врачебных амбулаторий по программе модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое.

Так, в селе Тараса Боханского района монтаж модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта был завершен в конце июля 2022 года.

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