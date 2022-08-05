Воронеж, 5 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Воронежской области из колонии-поселения сбежал заключенный. Пропажу мужчины заметили при проверке участка 4 августа. Об этом 5 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН по Воронежской области.

Побег

54-летний подсудимый отбывал наказание за угон автомобиля. В сентябре 2020 года Лискинским районным судом мужчина был приговорен к трём годам колонии строгого режима, а в декабре 2021 года осужденного перевели в колонию-поселение в Семилуках. В день побега заключенный работал на выводном объекте — территории хлебозавода № 7.

«Согласно статье « Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях» в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию только с разрешения администрации», — прокомментировали в УФСИН.

На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Местонахождение мужчины пока не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пермском крае задержали опасного преступника, который совершил побег из колонии.