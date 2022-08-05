Владимир, 5 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Из Владимирской области 5 августа в город Докучаевск в ДНР отправили спецтехнику, сообщила пресс-служба областной администрации.

Пресс-служба администрации Владимирской области Из Владимирской области в ДНР отправили два погрузчика, комбинированную дорожную машину, автокран, автовышку и LADA NIVA Travel

В состав колонны вошли два погрузчика, комбинированная дорожная машина, автокран, автовышка и LADA NIVA Travel.

В Докучаевске находятся около 40 дорожников, специалистов в сфере ЖКХ и строительства из Владимирской области. Также область поставляет стройматериалы и будет помогать в подготовке социально значимых объектов к зиме.