Можга, Удмуртия, , 15:35 — REGNUM Специалисты государственной ветеринарной службой был осуществлен выезд на места массового скопления голубей на территории Можги после жалоб на гибель птиц, поступивших от жителей города. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии по Удмуртии на своей странице в социальных сетях.

Голуби Марина Каширская © ИА REGNUM

ОТ обнаруженных трупов птиц был отобран материал для исследования на опасные заболевания, в том числе общие для птиц и человека — высокопатогенный грипп птиц, а также болезнь Ньюкасла и орнитоз птиц. Результаты исследований не выявили заражение высокопатогенным гриппом птиц. Исследования на другие болезни продолжается.

«Кроме того специалистами Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю запланирован отбор материала от павшей птицы на исключение отравления птицы химическими веществами», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация наблюдалась в Орле в 2018 году. Десятки мертвых птиц были обнаружены на площади Ермолова в сентябре.

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