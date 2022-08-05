Луганск, , 15:34 — REGNUM В данный момент союзные войска заняли плацдармы в районе города Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР), откуда затем должно развиваться наступление. Об этом 5 августа рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

«В районе населенного пункта Соледар заняты некоторые плацдармы, с которых будет развиваться дальнейшее наступление», — сказал он.

Также офицер НМ ЛНР уточнил, что в данный момент союзные войска также ведут продолжают освобождение Соледара и Артёмовска, где в районе последнего осуществляют разведку по выявлению вражеских огневых точек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко написал, что в результате подрыва на собственных минах отступающие подразделения киевских боевиков в районе Соледара понесли безвозвратные потери личного состава.