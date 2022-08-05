Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Сочи. Встреча проходит на территории санатория «Русь».

ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Переговоры идут в узком формате. Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, «сверят часы» по эффективности работы механизма вывоза морем украинского зерна, а также обсудят ситуацию в Сирии и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что также будут затронуты тема Карабаха, военно-техническое сотрудничество, возможное вступление Турции в БРИКС.

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