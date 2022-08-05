5 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 19:11 — REGNUM В августе Ставрополь особенно привлекателен для посещения. Просторные улицы города утопают в тени деревьев и освежаются сквозняком легкого ветра. В этот момент брызги фонтанов увлажняют горячий воздух. Ежегодно десятки тысяч туристов посещают Ставрополь в летний период, чтобы почувствовать себя, как в старой Европе, но с теплым приемом в духе кавказских традиций.

Фундамент шефского дома на Крепостной горе в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Крепостная гора — историческая колыбель Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Крепостная стена в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Крепостная стена в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Ключ от Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Крепостная гора в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

В центре Ставрополя в основном любят прогуливаться семьи с маленькими детьми, пенсионеры и туристы. В городе в августе тихо, жизнь течет не спеша, автомобили плавно проезжают по гладкому асфальтированному полотну. Никто никуда не торопится.

Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Самая старая калитка в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Тенистый Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

пл. Ленина, Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Памятник детям — защитникам Отечества в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Своих не бросаем» — кредо ставропольцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Дом книги с магазинами модной одежды в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Детская художественная школа, Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Арка над центральным входом стадиона «Дианамо», Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

В центре города есть гостиницы, отели и хостелы для размещения. Многие туристы признаются, что в первые три дня они не могли вырваться из центра, потому что на каждом шагу встречали сувенирную лавку, магазин с богатым ассортиментом, музей, выставку, хорошую кухню, парковую зону, и везде хотелось задержаться подольше из-за непринужденной остановки.

Гостиница в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Место, где все фотографируются в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Для уединенных прогулок многие стремятся уйти на проспект Карла Маркса. Здесь и исторические памятники, и красивая архитектура, и тенистая аллея для прогулок, и много кафе. Чем дальше от центра, тем ниже особняки и сказочнее архитектура. Каждое здание по-своему привлекательно и таит много историй.

Дом 1860 года постройки. Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Прокуратура. Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Аллея на проспекте Карла Маркса в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Стела «Ангел-хранитель» на Александровской площади в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Памятник Коста Хетагурову в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

По пути на старинный местный рынок здания напоминают миниатюры дворцов, в которых едва помещается аптека или отделение почты.

Дорога на Базар в Ставрополе, Нижний рынок Александр Погожев © ИА REGNUM

Старые улочки Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Аптека на Нижнем рынке в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Стоит отметить, что в Ставрополе ревностно отстаивают его архитектурную идентичность, и даже новые здания стараются строить в похожем стиле, но из современных строительных материалов. Основной символичный цвет города — желтый, поэтому большинство зданий желтого цвета.

Здание правительства Ставророльского края на пл. Ленина, Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Магазин хлебобулочных изделий на пересечении ул. Советская и проспекта Октябрьской Революции в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Детская художественная школа, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Мастерская 1000 мелочей в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольцы отличаются приветливым и гостеприимным нравом. Многие любят поговорить, поэтому собеседника на скамейке в тени дерева найти несложно. Если турист хочет найти много друзей, Ставрополь для него.