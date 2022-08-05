Александр Погожев,
5 августа 2022, 19:11 — REGNUM В августе Ставрополь особенно привлекателен для посещения. Просторные улицы города утопают в тени деревьев и освежаются сквозняком легкого ветра. В этот момент брызги фонтанов увлажняют горячий воздух. Ежегодно десятки тысяч туристов посещают Ставрополь в летний период, чтобы почувствовать себя, как в старой Европе, но с теплым приемом в духе кавказских традиций.
Фундамент шефского дома на Крепостной горе в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Крепостная гора — историческая колыбель Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Крепостная стена в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Крепостная стена в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ключ от Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Крепостная гора в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
В центре Ставрополя в основном любят прогуливаться семьи с маленькими детьми, пенсионеры и туристы. В городе в августе тихо, жизнь течет не спеша, автомобили плавно проезжают по гладкому асфальтированному полотну. Никто никуда не торопится.
Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Самая старая калитка в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тенистый Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
пл. Ленина, Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Памятник детям — защитникам Отечества в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Своих не бросаем» — кредо ставропольцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дом книги с магазинами модной одежды в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Детская художественная школа, Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Арка над центральным входом стадиона «Дианамо», Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
В центре города есть гостиницы, отели и хостелы для размещения. Многие туристы признаются, что в первые три дня они не могли вырваться из центра, потому что на каждом шагу встречали сувенирную лавку, магазин с богатым ассортиментом, музей, выставку, хорошую кухню, парковую зону, и везде хотелось задержаться подольше из-за непринужденной остановки.
Гостиница в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Место, где все фотографируются в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Для уединенных прогулок многие стремятся уйти на проспект Карла Маркса. Здесь и исторические памятники, и красивая архитектура, и тенистая аллея для прогулок, и много кафе. Чем дальше от центра, тем ниже особняки и сказочнее архитектура. Каждое здание по-своему привлекательно и таит много историй.
Дом 1860 года постройки. Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокуратура. Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Аллея на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стела «Ангел-хранитель» на Александровской площади в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Памятник Коста Хетагурову в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
По пути на старинный местный рынок здания напоминают миниатюры дворцов, в которых едва помещается аптека или отделение почты.
Дорога на Базар в Ставрополе, Нижний рынок
Александр Погожев © ИА REGNUM
Старые улочки Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Аптека на Нижнем рынке в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стоит отметить, что в Ставрополе ревностно отстаивают его архитектурную идентичность, и даже новые здания стараются строить в похожем стиле, но из современных строительных материалов. Основной символичный цвет города — желтый, поэтому большинство зданий желтого цвета.
Здание правительства Ставророльского края на пл. Ленина, Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Магазин хлебобулочных изделий на пересечении ул. Советская и проспекта Октябрьской Революции в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Детская художественная школа, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мастерская 1000 мелочей в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ставропольцы отличаются приветливым и гостеприимным нравом. Многие любят поговорить, поэтому собеседника на скамейке в тени дерева найти несложно. Если турист хочет найти много друзей, Ставрополь для него.