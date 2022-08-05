Уфа, 5 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. «Неделя экологических дел» пройдет с 6 по 14 августа в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

Сообщается, что в рамках мероприятия в республике будут организованы субботники в местах массового отдыха жителей, основных туристических маршрутах и в прибрежных зонах водоемов. Отмечается, что особое внимание будет уделяться на выявление несанкционированных свалок.

«Приглашаем всех неравнодушных жителей, волонтеров, а также организации, компании, молодежные движения внести свой вклад в сохранение природы родного края и принять активное участие в неделе экологических дел. Экология — дело каждого, но вклад каждого из нас имеет огромное значение, совместными усилиями мы сделаем нашу республику чище и зеленее», — приводит пресс-служба слова министра природопользования и экологии Башкирии Ниязя Фазылова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава БашкирииРадий Хабиров поручил принять меры по спасению озера Аслыкуль.