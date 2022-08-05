Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Студия Re-Logic выпустила обновление к игре Теrraria, решающее важную проблему, с которой сталкивались геймеры на поздних этапах игры в биоме Джунглей. Об этом 5 августа сообщает портал PCGamesN.

Видеоигра Terraria компании Re-Logic Скриншот с YouTube

Проблема, в особенности проявлявшаяся в случае кооперативной игры, заключалась в том, что при распространении порча (The Corruption — зловещая область в мире Теrraria) поражала ближайшие грязевые блоки, которые являются основой джунглей, из-за чего биом мог быть полностью «уничтожен». В результате игроки сталкивались с проблемой получения критически важных ресурсов. В случае выбора сложного режима геймеры вынуждены были прибегать к различным ухищрениям, например, они буквально «вырезали» свою территорию джунглей в мире игры путём создания широких тоннелей, чтобы предотвратить распространение порчи.

В обновлении 1.4.4, получившем название Labor of Love, разработчики позволили игрокам в любое время использовать инструменты, решающие эту проблему, такие, как очищающий порошок и Clentaminator. Патч также добавил в игру новое зелье, которое позволяет геймерам обнаруживать любые пятна порчи на карте, чтобы их уничтожать.

Напомним, релиз Terraria состоялся более 11 лет назад, 16 мая 2011 года. В марте 2022-го студия Re-Logic объявила о создании новой официальной энциклопедии игры.

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