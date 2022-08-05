Москва, , 15:30 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что планирует подняться как можно выше в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 5 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

Анастасия Потапова Carine06

«Это здорово и престижно. Топ-50 — это некий барьер, который не так легко преодолеть, я долго ждала этого момента. Хочется двигаться дальше и быть как можно выше», — сказала Потапова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Потапова поднялась на 48-е место в рейтинге WTA. До этого она дошла до финала турнира в Праге.

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