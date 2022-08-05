Воронеж, , 15:30 — REGNUM Участники банды, несколько месяцев терроризировавшей фермеров Грибановского района Воронежской области, признаны виновными в совершении десяти преступлений по статье о вымогательстве, а также в поджоге чужого имущества. Решение суд вынес 5 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстали трое участников ОПГ и ещё двое граждан, которые не входили в состав группы. Организатор банды скончался, дело в отношении него прекращено.

Как установлено судом и следствием, в 2018 году преступники вымогали деньги у фермеров Грибановского района — под видом оказания им юридических и охранных услуг. За свою «крышу» бандиты брали 250 тысяч рублей за тысячу гектаров обрабатываемой земли. Фермеров запугивали, угрожали расправой. В целях устрашения участники банды подожгли автомобиль дочери одного из фермеров, а также сымитировали поджог входной двери её квартиры.

Для совершения преступлений участники банды использовали более 20 мобильных телефонов, использовали приложения, позволяющие изменять голос и подменять номера звонящего абонента, sim-карты различных сотовых компаний, автомобили с подменными государственными регистрационными знаками. Пострадавшими от вымогателей оказались около десяти человек, у которых требовали от 100 тысяч до трёх миллионов рублей.

Суд назначил фигурантам дела наказание в виде лишения свободы на сроки от трёх до 8,5 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима. Один из осужденных приговорен к году принудительных работ. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.