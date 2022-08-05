Лос-Анджелес, США, , 15:30 — REGNUM Исполнитель John Legend (Джон Роджер Стивенс) отказался от дружбы с рэпером Канье Уэстом (Йе) из-за его поддержки бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 5 августа пишет New York Post.

Канье Уэст NME

Помимо этого John Legend рассказал, что «публично не согласился» с желанием Уэста баллотироваться на пост президента США. Именно это стало причиной, по которой они с рэпером не могли быть «такими друзьями, как раньше».

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Канье Уэст заявил о своём желании баллотироваться на пост президента США, однако он не успел предоставить в срок подписи, необходимые для регистрации как независимый кандидат. Тогда же артист поддерживал политику Дональда Трампа — он появлялся в публичных местах в кепке с лозунгом Трампа Make America Great Again (Сделаем Америку вновь великой.)

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