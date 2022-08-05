Кито, 5 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Открытие метрополитена Кито вновь переносится, на этот раз — из-за отказа от проекта со стороны компании по эксплуатации. Об этом пишет Prensa Latina.

Кито

Ситуация возникла менее чем через месяц после назначения колумбийско-французского консорциума Metro de Medellín (Колумбия) и Grupo Trasndev (Франция), который выиграл заявку на коммерческую эксплуатацию метро и предоставление других дополнительных услуг, включая уборку и безопасность.

Без объяснения причин было объявлено о начале нового процесса отбора оператора, но без предоставления дальнейших подробностей.

В заявлении мэрии говорится, что мэр Кито Сантьяго Гуардерас и начальник метрополитена Эфраин Бастидас проведут пресс-конференцию, на которой расскажут более подробную информацию.