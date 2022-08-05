Москва, 5 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Нота, которую Литве направила Москва из-за проблем с литовским «Шяуляй банком», ответственным за операции по транзиту в Калининградскую область, заявившем о намерении и отказаться от банковских операций с Россией, находится на рассмотрении. Об этом 5 августа в эфире телеканала «Россия 24» заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Он напомнил, что посольство России направило документ в МИД Литвы неделю назад.

«Лично проговорили. Всю эту неделю мы с ними активно созванивались, какая реакция у вас на наше обращение. Ответ один — «мы рассматриваем» и всё», — отметил дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за транзит грузов в Калининградскую область, намерен в ближайшее время ограничить, а с 1 сентября остановить все операции с Россией. Это приведёт к проблемам с оплатой перевозки российских грузов и как следствие, власти Литвы могут вынужденно остановить железнодорожный транзит в Калининград.

В этой связи посольство РФ в прибалтийской республике направило ноту в министерство иностранных дел Литвы по поводу ситуации с литовским банком.

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