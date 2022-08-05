Иркутск, , 15:28 — REGNUM В 2022 году в Иркутской области планируется построить 1 млн 204 тыс. квадратных метров жилья, этот показатель сопоставим с уровнем прошлого года, сообщил министр строительства Иркутской области Александр Галкин. Его слова 5 августа цитирует теоеграм-канал правительства региона.

Жилье image4you

По данным на 1 августа, в регионе уже введено 692 тыс. квадратных метров, что составляет чуть больше 50% запланированного объема. На долю многоквартирных жилых домов приходится 189 тыс. квадратных метров, 503 тыс. — индивидуальное жилищное строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2022 года жилищный фонд Иркутской области составил 61,4 млн кв. метров общей площади, 29% из них приходятся на областной центр.

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