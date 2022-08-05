Париж, , 15:28 — REGNUM Административный суд Парижа приостановил депортацию имама Хасана Икиуссена в Марокко, которая была санкционирована министерством внутренних дел, постановив, что это нанесет «непропорциональное посягательство» на его «частную и семейную жизнь», передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Преисполненный решимости бороться с теми, кто распространяет высказывания антисемитского характера, противоречащие равенству между женщинами и мужчинами, я подаю апелляцию в Государственный совет на решение о приостановке», — написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

Министр внутренних дел объявил о предстоящей депортации проповедника, родившегося во Франции, но имеющего марокканское гражданство, которого французские власти обвиняют в антисемитских и гомофобных высказываниях во время проповедей и конференций, проводившихся почти 20 лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, когда до начала Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось менее двух лет, подготовка к этому событию идет полным ходом.

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