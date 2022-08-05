Пенза, , 15:36 — REGNUM Потребление продуктов питания городского и сельского населения имеет свои особенности. К такому выводу пришли в Пензастате, подводя итоги выборочного обследования бюджетов 475-и домашних хозяйств.

Кухня Pixabay.com

Так, жители сельской местности употребляют больше горожан сахара в 2,4 раза, молока — на 36,2%, яиц — на 13%, свинины и колбас — на 60% и 14,2% соответственно.

В городских домохозяйствах в 2,9 раза больше сельских отдают предпочтение употреблению рыбных полуфабрикатов и готовых изделий, говядины и телятины — в 2,7 раза, на 88,1% больше употребляют горожане в пищу субпродукты, мясные полуфабрикаты и готовые изделия, мясные закуски — на 80,1%, йогурт — на 76,6%, мясо птицы — на 24,4%. В городе больше, чем в селе, едят сыр и брынзу (на 18%) и кисломолочных продуктов (на 15,2%).

В сельской местности значительную роль в питании играет личное подсобное хозяйство, откуда в пищу поступают овощи, фрукты, грибы.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми опасными продуктами питания, вызывающими пищевые отравления являются салат с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень, фрукты и овощи.

Читайте также: Кому Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от употребления персиков?