Астана, 5 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Казахстане на нефтегазовом месторождении Кашаган приостановлена добыча нефти из-за утечки газа. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба объединения Petrocouncil Kazakhstan.

Penyulap Добыча нефти в Каспийском море

«Датчики показали утечку газов на 12 линиях (труб) идущих к слагкетчеру (шламоуловитель) на заводе Карабатан. На одной из них произошло растрескивание», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, проблемы были вызваны коррозией металла. Ремонт планируется завершить в течение семи — десяти дней.

Стоит отметить, что месторождении Кашаган находится в Каспийском море, в 80 км от Атырау. Его открыли в 2000 году. Месторождение является одним из крупнейший в мире среди открытых за последние 40 лет.