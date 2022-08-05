Красноярск, 5 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В шести водоёмах Красноярского края выявлены нарушения по микробиологическим показателям. По словам главного санврача региона Дмитрия Горяева, мониторинг качества воды был проведён в июле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zmey Kaa Kobra Красноярск

Так, в Красноярском водохранилище возле города Дивногорска, в реке Мана, а также в Енисее в районе моста 777 установлено превышение норм по общим колиморфным бактериям.

В озере Мясокомбината в Красноярске и реке Кача в районе посёлка Солонцы показатели по энтерококкам превышали норму в 4 и 3,5 раза соответственно. В реке Барвиха нашли энтерококку, общие колиформные бактерии и кишечную палочку.

«Общие колиформные бактерии, энтерококки, кишечная палочка являются показателями, характеризующими фекальное загрязнение водоёма», — отметил Дмитрий Горяев, добавив, что купание в этих водоёмах не безопасно и несёт угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.