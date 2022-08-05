Нижний Новгород, 5 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 161 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 414 289 человек на 5 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 17 жителей области, накануне в больницы попали 40 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 427 006 случаев заражения коронавирусом, из них 252 — за минувшие сутки. 11 603 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне среди пациентов с COVID-19 в регионе было зарегистрировано два летальных случая, за минувшие сутки скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 116 жителей области.