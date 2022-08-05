Санкт-Петербург, 5 августа 2022, 15:32 — REGNUM Прогноз Минэкономразвития РФ о росте безработицы осенью 2022 года рассматривается чиновниками как вероятность. В Санкт-Петербурге и Ленобласти ситуация на рынке труда пока существенно не меняется и вряд ли изменится радикально, заявила ИА REGNUM 5 августа заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко.
«Минэкономразвития рассматривает рост безработицы осенью как вероятностный. Не указаны новые конкретные факторы, которые должны на это повлиять именно в осенний период. Прогноз делается на том, что индикаторы безработицы пока держаться ниже ожидаемых, что хорошо, но учитывая общую сложную ситуацию, возможен откат на увеличение. В Санкт-Петербурге и Ленобласти ситуация на рынке труда пока существенно не меняется и вряд ли изменится радикально», — пояснила спикер.
Читайте также: Глава Минэкономразвития ждёт роста уровня безработицы в России
По словам собеседницы агентства, все основные глобальные изменения уже произошли. Все заявления иностранными субъектами сделаны. При этом эксперт не исключила, что возможны остаточные явления и пролонгируемое воздействие от осложнений бизнес-обстановки.
«В случае ухудшения экономической ситуации, как следствия возможных новых волн вируса, дальнейших ограничений международных контактов, закрытия рынков, прекращений действий договоров и тому подобное, рост безработицы будет, но сложно говорить о том, сколько конкретно людей лишится работы», — пояснила спикер.
В первую очередь, считает эксперт, это будут специалисты, работавшие с зарубежными фирмами на срочных контрактах, которые теперь могут не перезаключаться. В сложном положении были и остаются сферы туризма, международных транспортных перевозок, прежде всего пассажирских, и тому подобное.
«Вообще, подвержены серьезному риску все фирмы, которые работали на поставляемом оборудовании и комплектующих, и те, которые в сбыте своей продукции ориентировались, прежде всего, на зарубежные рынки», — резюмировала Ветренко.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге 60 предприятий (9785 сотрудников) до сих пор остаются в простое. Кроме этого насчитывается 75 компаний (4506 сотрудников), которые находятся в режиме неполной занятости. Безработных насчитывается 16 912 человек.
В Ленинградской области безработными признаны 4439 человек, при этом на бирже труда опубликовано 48 976 вакансий. Всего в регионе об увольнении персонала с марта текущего года сообщило 50 организаций, в простое находятся 43 предприятия.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге остаются в простое 60 предприятий