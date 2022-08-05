Санкт-Петербург, 5 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Прогноз Минэкономразвития РФ о росте безработицы осенью 2022 года рассматривается чиновниками как вероятность. В Санкт-Петербурге и Ленобласти ситуация на рынке труда пока существенно не меняется и вряд ли изменится радикально, заявила ИА REGNUM 5 августа заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко.

Йохан Браакенсик. Безработица во Время Великой Депрессии. 1939

«Минэкономразвития рассматривает рост безработицы осенью как вероятностный. Не указаны новые конкретные факторы, которые должны на это повлиять именно в осенний период. Прогноз делается на том, что индикаторы безработицы пока держаться ниже ожидаемых, что хорошо, но учитывая общую сложную ситуацию, возможен откат на увеличение. В Санкт-Петербурге и Ленобласти ситуация на рынке труда пока существенно не меняется и вряд ли изменится радикально», — пояснила спикер.

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По словам собеседницы агентства, все основные глобальные изменения уже произошли. Все заявления иностранными субъектами сделаны. При этом эксперт не исключила, что возможны остаточные явления и пролонгируемое воздействие от осложнений бизнес-обстановки.

«В случае ухудшения экономической ситуации, как следствия возможных новых волн вируса, дальнейших ограничений международных контактов, закрытия рынков, прекращений действий договоров и тому подобное, рост безработицы будет, но сложно говорить о том, сколько конкретно людей лишится работы», — пояснила спикер.

В первую очередь, считает эксперт, это будут специалисты, работавшие с зарубежными фирмами на срочных контрактах, которые теперь могут не перезаключаться. В сложном положении были и остаются сферы туризма, международных транспортных перевозок, прежде всего пассажирских, и тому подобное.

«Вообще, подвержены серьезному риску все фирмы, которые работали на поставляемом оборудовании и комплектующих, и те, которые в сбыте своей продукции ориентировались, прежде всего, на зарубежные рынки», — резюмировала Ветренко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге 60 предприятий (9785 сотрудников) до сих пор остаются в простое. Кроме этого насчитывается 75 компаний (4506 сотрудников), которые находятся в режиме неполной занятости. Безработных насчитывается 16 912 человек.

В Ленинградской области безработными признаны 4439 человек, при этом на бирже труда опубликовано 48 976 вакансий. Всего в регионе об увольнении персонала с марта текущего года сообщило 50 организаций, в простое находятся 43 предприятия.