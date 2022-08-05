Москва, 5 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Банкам необходимо прислушаться к предложению Банка России о пересмотре валютной структуры их активов и пассивов и в случае, если у них на балансах имеются значительные объёмы валют недружественных стран, начать реструктуризацию балансов, переводя активы и пассивы в рубли или валюты дружественных стран, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро и доллар

«Попросту говоря, это означает, что российским банкам не рекомендуется выпускать облигации, брать и выдавать кредиты, привлекать вклады в валютах недружественных стран или инвестировать в ценные бумаги, номинированные в таких валютах.

Более того, согласно опубликованным материалам, ЦБ РФ намерен рекомендовать правительству выпустить аналогичное предписание для госкомпаний, предполагающее запрет госкомпаниям реального сектора экономики хранить денежные средства в валютах недружественных стран.

Таким образом, если за этими рекомендациям ЦБ РФ последуют конкретные ограничительные меры по девалютизации, то российским юридическим лицам из всех мировых резервных валют теперь окажется доступен только китайский юань.

На простых россиянах эти меры вряд ли каким-то образом отразятся, если не считать уже введённых ранее ограничений для физлиц на снятие валюты с депозитов и обсуждаемого сегодня в инвестиционном сообществе запрета для российских неквалифицированных инвесторов на приобретение иностранных ценных бумаг.

Одновременно россиянам станут более доступны валюты стран ЕАЭС и СНГ, а также существенно повысится интерес россиян к китайскому юаню. Доллар и евро отреагировали падением на предложения Банка России, обе валюты колеблются вокруг 60 руб. каждая», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 4 августа опубликовал на своём сайте доклад о механизмах регулирования валютного и фондового рынков для общественного обсуждения.

Среди предложенных мер по совершенствованию регулирования валютного рынка опубликовано предложение по «девалютизации» балансов российских банков, предполагающей сокращение на балансах банков объёмов валюты недружественных стран вплоть до возможного полного отказа от хранения активов и пассивов в таких валютах.

Прежде всего, речь идёт о долларе США и евро, так как из-за наложенных США и Евросоюзом на Россию санкций ФРС и Европейский центробанк в любой момент могут запретить российским банкам операции с указанными валютами, включая операции с наличной валютой для физлиц.

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