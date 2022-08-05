Девалютизация — мера серьезная, но необходимая: эксперт
Москва, 5 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Банкам необходимо прислушаться к предложению Банка России о пересмотре валютной структуры их активов и пассивов и в случае, если у них на балансах имеются значительные объёмы валют недружественных стран, начать реструктуризацию балансов, переводя активы и пассивы в рубли или валюты дружественных стран, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 4 августа опубликовал на своём сайте доклад о механизмах регулирования валютного и фондового рынков для общественного обсуждения.
Среди предложенных мер по совершенствованию регулирования валютного рынка опубликовано предложение по «девалютизации» балансов российских банков, предполагающей сокращение на балансах банков объёмов валюты недружественных стран вплоть до возможного полного отказа от хранения активов и пассивов в таких валютах.
Прежде всего, речь идёт о долларе США и евро, так как из-за наложенных США и Евросоюзом на Россию санкций ФРС и Европейский центробанк в любой момент могут запретить российским банкам операции с указанными валютами, включая операции с наличной валютой для физлиц.
Читайте также: Банк России планирует сократить операции в долларах и евро