Ижевск, , 15:21 — REGNUM Медицинскую помощь в мобильных медицинских комплексах с начала текущего года получили более 25 тыс. жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Мобильнй медицинский комплекс в Удмуртии пресс-служба минздрава Удмуртии

Проведено 1532 ультразвуковых исследования, 10 804 флюорографии и 10 959 маммографий, 6622 лабораторных исследования.

Более 1 тыс. человек были направлены на дополнительные обследования.

Комплексы появились в регионе в рамках программы модернизации первичного звена по нацпроекту «Здравоохранение». Они приезжают в районы Удмуртии по графику, который опубликован на сайтах районных больниц. В составе бригады есть терапевт, рентген-лаборант, акушерка, медицинская сестра. Можно пройти УЗИ, маммографию, флюорографию и сдать основные анализы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года районные больницы Удмуртии получили 34 новых санитарных автомобиля ГАЗ «Соболь» в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» по нацпроекту.

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