Москва, , 15:18 — REGNUM В рамках декриминализации экономических статей Уголовного кодекса РФ необходимо изменить и подход к избранию меры пресечения для предпринимателей, отметил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минюст разработал законопроект, направленный на декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности. В частности, предлагается исключить уголовную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи 171 «Незаконное предпринимательство» Уголовного кодекса РФ.

«За ведение бизнеса без регистрации больше не будут заводить уголовные дела. Казалось бы, лёд тронулся. Но есть нюансы. Руководитель нашего правозащитного комитета Александр Хуруджи отмечает, что по этой и некоторым другим статьям и раньше практически не сажали», — отметил Нечаев в своём телеграм-канале.

Нечаев считает, что предельно понятную задачу президента выполнили весьма формально.

«И всё же декриминализация экономических статей стартовала. Мы проследим за тем, чтобы установка на свободу бизнеса не осталась красивым лозунгом. Менять нужно не только УК, но и подход к избранию меры пресечения для предпринимателей. Над этим мы и будем работать», — заключил депутат.

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