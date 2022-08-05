Красногорск, , 15:19 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 5 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1 683 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 59 случаев меньше аналогичного показателя 4 августа. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1 742 человек, а днём ранее — у 906 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 18 555 новых случаев заражения коронавирусом.

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