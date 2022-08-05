Лондон, , 15:26 — REGNUM Шотландский музыкант Calvin Harris (Адам Ричард Вайлс) выпустил новый альбом Funk Wav Bounces Vol. 2. Релиз проекта состоялся на всех зарубежных стримингах 5 августа.

Кельвин Харрис Цитата из видеоинтервью

Пластинка стала сиквелом выпущенного в 2017 году проекта Funk Wav Bounces и включила в себя 14 песен. Гостями релиза выступили Snoop Dogg, Джастин Тимберлейк, Дуа Липа, Busta Rhymes и многие другие.

Напомним, Calvin Harris начал музыкальную деятельность в 2007 году, выпустив дебютный альбом под названием I Created Disco. В 2010-м артист запустил собственный лейбл Fly Eye Records.

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