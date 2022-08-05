Тула, 5 августа 2022, 15:18 — REGNUM Жара до +32 градусов ожидается в Тульской области в период с 5 по 7 августа. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС по Тульской области.
Согласно прогнозу, на севере региона прогнозируется высокая степень пожарной опасности — четвертого класса.
Тульские спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать правила личной безопасности в жаркую погоду — носить воздухопроницаемую одежду из хлопка, избегать физических нагрузок, употреблять больше жидкости.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Крыму действует штормовое предупреждение из-за ливней и гроз.