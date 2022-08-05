Тула, , 15:18 — REGNUM Жара до +32 градусов ожидается в Тульской области в период с 5 по 7 августа. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС по Тульской области.

Жара 74.mchs.gov.ru

«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период 5–7 августа на территории Тульской области ожидается жара 30-32 градуса», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на севере региона прогнозируется высокая степень пожарной опасности — четвертого класса.

Тульские спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать правила личной безопасности в жаркую погоду — носить воздухопроницаемую одежду из хлопка, избегать физических нагрузок, употреблять больше жидкости.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Крыму действует штормовое предупреждение из-за ливней и гроз.