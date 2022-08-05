Лондон, , 15:18 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании уменьшается вторую неделю подряд, и это дает надежду на то, что последняя волна, вызванная высокозаразным вариантом BA.5, прошла свой пик, сообщает 5 августа Financial Times.

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Однако британское управление национальной статистики предупреждает, что уровень заболеваемости все еще остается высоким по всей стране.

По данным управления, в Англии за неделю до 26 июля вирус был обнаружен у 2,1 млн человек, что составляет 3,86% населения или примерно одного из 25 человек, тогда как на предыдущей неделе это был один из 20. В Уэльсе примерно у каждого тридцатого был обнаружен положительный результат, что значительно меньше, чем на предыдущей неделе. В Шотландии положительный результат на COVID-19 был выявлен примерно у каждого двадцатого, что также ниже, чем неделей ранее.

В Северной Ирландии тенденция остается «неопределенной», заявили в управлении.

«Наши последние данные свидетельствуют о том, что уровень инфицирования продолжает снижаться на большей части территории Великобритании, хотя показатели все еще остаются высокими», — сказала представитель управления доктор Рианнон Япп.

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