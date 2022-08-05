Книн, Хорватия, 5 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что в соседней Сербии «несложно быть президентом и еще менее сложно быть премьер-министром», так как там все думают одинаково. Об этом Миланович заявил 5 августа в Книне, во время мероприятий по случаю очередной годовщины операции «Буря», которую армия Хорватии в августе 1995 года провела против сербской автономии Республика Сербская Краина.

Damir Sencar Зоран Миланович

«Разве это нормально, что они не признают независимость Косово и оказывают поддержку России… У нас есть свои обязательства, своя армия, в которую мы должны вкладывать средства. Наша армия — член НАТО, но в ее задачи входит и защита хорватской целостности. Защита каждого сантиметра хорватской территории, защита населения и демократически избранной власти — эти три вещи у нас есть, и они функционируют лучше, чем в некоторых других государствах», — процитировал Jutarnjilist слова Милановича.

Напомним, что в Хорватии годовщину операции «Буря», в результате которой около 250 тысяч сербов покинуло свои дома в Республике Сербская Краина, отмечают как национальный праздник. В Сербии же это день памяти и скорби.