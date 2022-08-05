Донецк, , 15:14 — REGNUM Один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских нацистов. Об этом 5 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В результате сегодняшних обстрелов вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка погиб один человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Кировский районы Донецка.