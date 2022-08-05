Лима, 5 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Конгресс Перу, в котором большинство составляют представители оппозиции, одобрил по просьбе правительства ввод в страну американских войск с боевым оружием. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Разрешение было дано после дебатов, в ходе которых законодатель Келли Порталатино, представительница левой партии «Свободное Перу», выступила против запроса и заявила, что его принятие является «проявлением покорности».

Она назвала неприемлемым «поддержку ввода войск США в такую суверенную страну, как наша».

Американские войска, численность и другие подробности которых не указаны в парламентском отчете, примут участие в совместных учениях с Силами специальных операций ВМС Перу с 10 августа по 15 октября, причем дата начала может быть изменена без изменения продолжительности.

Крайне правый конгрессмен Хосе Уильямс Сапата отметил, что этот визит стал ответом на хорошие отношения между вооруженными силами двух стран в области подготовки кадров, борьбы с наркоторговлей и терроризмом в регионе.