Ижевск, 5 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Удмуртии за шесть месяцев 2022 года зарегистрировано 143 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГПЛС — мышиная лихорадка), при этом семь случаев — среди детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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По данным ведомства, годом ранее за аналогичный период был выявлен 91 случай заболевания, то есть в текущем году заболеваемость выросла на 52 случая или на 57%.

По словам замглавного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Наталии Кирпичёвой, заражение происходит от при взаимодействии с грызунами или их выделениями, а также при употреблении инфицированных пищевых продуктов или при вдыхании пыли, содержащей выделения грызунов.

«Чаще всего люди заражаются во время различных работ в лесу или поле, вблизи леса при заготовке дров, сена, ягод, грибов, во время рыбной ловли, при выездах в лес, на дачи, в туристических походах. Заражение может произойти при курении, если вы взяли сигарету инфицированными руками», — подчеркнула она и добавила, что от человека к человеку заболевание не передается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала года выявлено 26 случаев заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Это втрое больше, чем было за аналогичный прошлогодний период.

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