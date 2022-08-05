Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Кристал Реней Смит, супруга американского исполнителя Ne-Yo (Шейфер Чимер Смит), подала документы на развод. Об этом сообщил портал TMZ.

Цитата из выступления Ne-Yo с песней Another Kind Of Christmas Commercial 2 Ne-Yo

В заявлении Смит утверждает, что её брак с исполнителем «безвозвратно разрушен, и надежды на примирение нет». По её словам, несмотря на то, что у них с Ne-Yo есть трое детей, недавно певец стал отцом ещё одного ребёнка от другой женщины.

ИА REGNUM напоминает, что Кристал Реней Смит уже подавала на развод в 2020 году, однако позже отозвала его. В 2022 году пара сыграла свою «вторую» свадьбу.