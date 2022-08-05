Москва, , 15:11 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 5 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 6 149 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 176 случаев больше аналогичного показателя 4 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 5 973 человек, а днём ранее — у 5 720 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 18 555 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области от COVID-19 умерли ещё три человека