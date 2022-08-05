Курган, 5 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 5 августа с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали, по выздоровлении выписали 25. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено на 5 августа 26 заражённых коронавирусом курганца, на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 5 августа выявлено 105 751 случай заражения коронавирусом, выздоровели 104 094 человека, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).