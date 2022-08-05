Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Только половина участников «Большой двадцатки» (G20) ввела санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Другая половина отказалась изолировать Москву, пишет 5 августа Bloomberg.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что лидеры стран Группы семи (G7) единодушны в своём стремлении изолировать Россию, однако далеко не все коллеги из G20 солидарны с ними.

«Предполагается, что G20, в которую входят страны, на долю которых приходится около 85% мирового экономического производства, лучше отражает мир. Тем не менее, только половина из числа стран присоединилась к международным санкциям, наложенным на Россию», — говорится в публикации.

Так, с «неудобной реальностью» — нежеланием не самых богатых стран «двадцатки» поддерживать санкции — столкнулся госсекретарь США Энтони Блинкен, когда отправился в турне по Юго-Восточной Азии и Африке.

Авторы публикации объясняют сдержанность стран G20 историческими связями с Россией, беспокойством за свою экономику и недоверием к бывшим колониальным державам.

Согласно инфографике издания, поддержали санкции такие страны G20, как США, Канада, ЕС, Австралия, Япония, Южная Корея, Финляндия, Норвегия. Не поддержали — Мексика, Бразилия, Аргентина, Китай, ЮАР, Турция, Саудовская Аравия, Индия, Индонезия.

Читайте также: Нынешний миропорядок не нужен никому, даже самим США — Foreign Affairs