Донецк, 5 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Донецке ещё один мирный житель стал жертвой противопехотной мины «Лепесток». На боеприпасе мужчина подорвался в Кировском районе города. Об этом 5 августа сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Portalsatu.com Взрыв

В сообщении в телеграм-канале мэр уточнил, что это произошло на улице Кирова, 99 возле здания школы №89.

«В результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» осколочное проникающее ранение брюшной полости, травматический отрыв первой и второй фаланги пальца левой кисти руки получил мужчина 1957 года рождения», — добавил Кулемзин.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее на мине «Лепесток» подорвался житель Куйбышевского района Донецка. За прошедшие сутки ещё четыре жителя республики получили ранение, наступив на сброшенные киевскими боевиками запрещённые мины ПФМ-1 «Лепесток».