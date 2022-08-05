Москва, 5 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Жители РФ стали активно вкладывать свои сбережения в такие драгоценные металлы, как золото, поскольку в условиях непредсказуемости курсовых колебаний они хотят найти какой-то более надежный вариант сохранения накоплений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Bullion Vault Золотой слиток

«В условиях непредсказуемости колебаний курсов валют, ограничений, накладываемых на использование этих валют, у многих людей появляется естественное стремление найти какой-то более надежный вариант сбережения. И в этом смысле золото, конечно, не является привлекательным инвестиционным товаром, — сказал Колганов. — То есть получить выгоду от вложений в золото довольно сложно. Это под силу только профессиональным спекулянтам на золотом рынке. А вот как инструмент долгосрочного сбережения — то есть когда эти слитки покупаются на многие годы — этот вариант не так уж плох. Потому что золото всегда будет пользоваться спросом».

Цена этого металла, как подчеркнул Колганов, конечно, будет то взлетать, то падать, но, тем не менее, это физически реальный актив, который никогда не упадет до нуля.

«И всегда будет существовать циклическое движение цен на золото. Если золото когда-то сильно подешевеет, то можно с уверенностью сказать, что оно опять подорожает. На больших временных отрезках есть слабый тренд повышения цены на золото в связи с ограниченностью его запасов, а также в связи с ростом промышленного спроса на золото. Спрос предъявляет и ювелирная, и электронная промышленность, и банки. И этот спрос всегда есть. Золото никогда в ноль не упадет», — подытожил Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Швейцария запретила покупку, ввоз или транспортировку российского золота и золотых изделий.