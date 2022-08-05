Москва, 5 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Развитие рынка высоких технологий, финтех, цифровая экономика, отрасли и услуги с высокой добавленной стоимостью становится заметным локомотивом развития экономики России, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Москва в этом направлении делает заметные успехи и очень важно, что столичные власти оказывают серьезное содействие для развития высокотехнологического бизнеса.

Так, гранты за покупку оборудования первый раз столичные власти выдавали весной этого года, и эта мера поддержки стала очень востребованной — город одобрил выплаты на общую сумму более полумиллиарда рублей.

Сейчас же решено продлить это начинание в виде второго этапа поддержки, благодаря чему московские компании и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере науки, промышленности и IТ, могут компенсировать до 30 млн рублей.

Грант помогает расширить или модернизировать производство, пополнить оборотные средства, покрыть затраты на лизинг и погасить проценты по кредиту на новую технику или развитие бизнеса.

Город компенсирует 50% стоимости отечественного оборудования или 35% импортного. При этом оно должно быть приобретено в этом году, располагаться в Москве и относиться к категориям оборудования со сроком полезного использования больше трех лет.

Важно отметить, что поддержка бизнеса все активнее сочетается с подготовкой квалифицированных специалистов. Дефицит ИТ-кадров Москвы и российских регионов по-прежнему заметен, но не критичен», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для московских предприятий, занятых в сфере высоких технологий открыли вторую кампанию по выдаче грантов за покупку оборудования.

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